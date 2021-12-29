Ирина Артюхова стала новым членом Горизбиркома

В ЗакСе Петербурга 36 депутатов поддержали решение.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга назначили Ирину Артюхову членом городской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Решение было принято на заседании парламента 19 января. Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте ЗакСа.

В итоге 36 депутатов поддержали решение, воздержались – 6 депутатов и еще 6 депутатов были против. Напомним, ранее кандидатуру Артюховой на вакантное место в Горизбиркоме выдвинули члены Центральной избирательной комиссии России (ЦИК).

Ирина Артюхова является руководителем аппарата Общественной палаты Петербурга. Также она является членом комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике Общественной палаты Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Общественная палата Санкт-Петербурга