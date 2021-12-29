Ирина Артюхова может стать новым членом Горизбиркома

Ее кандидатура рекомендует Центральная избирательная комиссия России.

В среду, 12 января, состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) в этом году. На нем была предложена кандидатура Ирины Артюховой в качестве члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Ирина Артюхова является руководителем аппарата Общественной палаты Петербурга. Также она является членом комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике Общественной палаты Петербурга.

Напомним, в прошлом году Горизбирком покинули заместитель председателя Алла Егорова и член Дмитрий Краснянский. Пресс-служба ЦИК России сообщила, что они написали заявление по собственному желанию. Следом за коллегами заявление об уходе написала секретарь комиссии Марина Жданова.

Спустя несколько дней члены городской избирательной комиссии выбрали две кандидатуры на вакантные места. Победителями голосования стали Денис Козенко и Борис Семенов. Екатерина Астафьева заняла место Ждановой. Осталось одно место.

Фото: op78.ru