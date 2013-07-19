Иранское ТВ опубликовало видео пролета беспилотников КСИР над авианосцем США

Ранее в США заявили об угрозе со стороны ВС Ирана.

Иранское ТВ опубликовало видео пролета беспилотников Корпуса стражей исламской революции над авианосцем США. Ролик размещен в Twitter-аккаунте местного телеканала Press TV. Журналисты объяснили, что разместили в социальных сетях кадры с дронами, пролетевшими над палубой иностранного корабля, а также над находящейся на судне техники.

Представители информационного агентства Bloomberg 20 апреля опубликовало высказывания главы Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи о том, что Вооруженные силы Ирана представляют угрозу для национальной безопасности Вашингтона. Эксперт заметил, что Тегеран широко использует малые и средние БПЛА в рамках наблюдательных миссий в регионе. Американец добавил, что впервые со времен Корейской войны Пентагону приходится действовать без полного превосходства в воздушном пространстве.

В Иране наладили выпуск копии американской ракеты Hellfire.

Видео: Twitter / @PressTV