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Иранская полиция разогнала акцию протеста на юго-западе страны

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Активисты не успели нанести материального ущерба для Бехбахана.

Иранская полиция разогнала акцию протеста на юго-западе страны. Об этом говорится в официальном сообщении главы правоохранительных органов города Бехбахан Мохаммада Азизи. По словам полицейского, сотрудники закона справились с толпой, которая собралась в провинции Хузестан.

Сначала полиция пыталась уговорить этих людей разойтись. Однако они не только не разошлись, но и скандировали провокационные лозунги, поэтому полиция приняла решение их разогнать

Мохаммад Азизи, глава полиции Ирана 

По словам правоохранителя, около 21 часа вечера (19:30 по московскому времени) группа иранцев собралась на площади в центре города Бехбахан. Демонстранты протестовали из-за экономического кризиса в стране. Активисты не успели нанести материального ущерба.

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Теги: акция протеста, беспорядки, бехбахан, иран
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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