Иранская девушка превратила себя в "зомби" в стремлении походить на Анжелину Джоли

Сообщается, что 19-летняя девушка по имени Сахар Табар, похудела на 40 кг и сделала более 50 пластических операций.

В Иране проживает 19-летняя девушка по имени Сахар Табар, которая в стремлениях походить на своего кумира Анжелину Джоли обезобразила себя до неузнаваемости.

Сообщается, что девушка во чтобы то ни стало хотела походить на знаменитую Анжелину Джоли, признанную красавицу. Сара для этого похудела на 40 килограмм и сделала более 50 пластических операций. Теперь у нее маленький носик, точеные скулы и пухлые губки как у Джоли. Но в целом девушка напоминает зомби. Друзья под фотографиями и видео в социальных сетях не одобряют девушку, и говорят ей, что она обезобразила себя.

Фото и видео: Instagram/sahartabar_page