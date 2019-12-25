Иран провел пуск новой ракеты-носителя Zolijanah на твердом топливе. Об этом рассказали представители телерадиокомпании IRIB со ссылкой на Минобороны республики. В СМИ уточнили, что объект необходим Тегерану для вывода спутников на орбиту Земли. "Зульджанах" среди всех иранских ракет обладает самым мощным двигателем.
Эта ракета-носитель способна вывести спутник весом 220 кг на высоту 500 километров
сообщение Минобороны Ирана
Военные уточнили, что произвели только испытательный запуск. Впервые специалисты Ирана использовали твердое топливо для запуска ракеты-носителя. Кадры с полетом ракеты размещены в социальных сетях.
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Фото: Pixabay.com
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