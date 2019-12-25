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Иран провел пуск новой ракеты-носителя Zolijanah
Сегодня, 8:32
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Иран провел пуск новой ракеты-носителя Zolijanah

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"Зульджанах" работает на твердом топливе.

Иран провел пуск новой ракеты-носителя Zolijanah на твердом топливе. Об этом рассказали представители телерадиокомпании IRIB со ссылкой на Минобороны республики. В СМИ уточнили, что объект необходим Тегерану для вывода спутников на орбиту Земли. "Зульджанах" среди всех иранских ракет обладает самым мощным двигателем.

Эта ракета-носитель способна вывести спутник весом 220 кг на высоту 500 километров

сообщение Минобороны Ирана

Военные уточнили, что произвели только испытательный запуск. Впервые специалисты Ирана использовали твердое топливо для запуска ракеты-носителя. Кадры с полетом ракеты размещены в социальных сетях.

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Фото: Pixabay.com

Теги: zolijanah, зульджанах, иран, ракета
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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