Ирак зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Препарат одобрили в министерстве здравоохранения страны.

Власти Ирака зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения страны Сейф аль-Бадр в интервью агентству INA.

По его словам, глава ведомства Хасан ат-Тамими дал указания заключить прямые контакты с производителями препарата, чтобы начать поставки. Кроме того, что премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи уполномочил министра нефти Исхана Абд аль-Джаббара, который находится на данный момент с визитом в России, подписать контракт о поставках "Спутника V".

Таким образом, Ирак станет 45-й страной, в которой одобрили применение российской вакцины от COVID-19.

Ранее в ВОЗ назвали хорошей новостью начало экспертизы вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.

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