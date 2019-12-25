Жители Петербурга стали чаще оформлять ипотечные кредиты для покупки частных домов

За первые 7 месяцев жителям Северо-Запада на эти нужды было выдано 17,2 млрд рублей: это в 6 раз больше, чем в 2022-ом.

За июль 2023 года жители Северной столицы взяли 2 млрд рублей кредитов на строительство и покупку частного жилья. Аналогичная ситуация сложилась в Ленобласти. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков "Домклик".

За первые 7 месяцев жителям Северо-Запада было выдано 17,2 млрд рублей: это в 6 раз больше, чем в 2022-ом.

Кроме того, чаще берут ипотеку на индивидуальное жилое строительство (ИЖС). На них проходится около 70% общего объёма кредитов.

Ранее мы сообщили о том, что с января 125 новых кафе и ресторанов открылось в центре Петербурга.

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