Льготы по ипотеке распространили на семьи с детьми-инвалидами

В начале прошлого года в России запустили программу льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми.

Правительство России распространило программу льготной ипотеки под 6% годовых для семей с детьми-инвалидами. Постановление опубликовали на официальном портале правовой информации.

В начале прошлого года в России запустили программу льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми, которые родились в 2018-2022 годах. Разницу между льготой и ставкой банка компенсирует государство.

Теперь на эту же льготу могут рассчитывать семьи с детьми-инвалидами, которые родились не позднее 31 декабря 2022 года. Воспользоваться данной льготой можно до конца 2022 года. Но если ребенку дали инвалидность уже позже, но он был рожден до конца 2022 года, льготные условия будут действовать до конца 2027 года.

Ранее эксперты назвали самые благоприятные регионы для ипотеки.

Видео: YouTube/ CareerOneStop