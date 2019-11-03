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Эксперты назвали самые благоприятные регионы для ипотеки

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Для анализа специалисты взяли несколько показателей.

Эксперты изучили платежи по ипотекам и среднюю зарплату и выявили самые благоприятные для ипотеки регионы. Для исследования использовались данные Райффайзенбанка. 

Так согласно анализу в Уральском федеральном округе ежемесячный платеж за ипотеку занимает  42% от зарплаты, на втором месте идет Центральная Россия, а на третьем - Сибирь. На плату за жилье у жителей Москвы и Юга России ежемесячно уходит около 60% зарплаты.

Для исследования были взяты данные банка по количеству, срокам погашения и ежемесячных платежах по кредитам за период с 1 января 2018 года до октября 2019 года, и данные Росстата о средней зароботной плате в 2019 году и средней цене квадратного метра жилплощади на рынке первичного и вторичного жилья. 

Фото: pixabay 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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