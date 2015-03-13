Обеспечение надежного электроснабжения и безопасности: Подготовка Санкт-Петербурга к Второму саммиту "Россия – Африка"

Инженерно-энергетический комплекс усилит работу на время проведения саммита "Россия – Африка"

Подготовка к Второму саммиту "Россия – Африка" и Экономическому и гуманитарному форуму в Санкт-Петербурге входит в завершающую стадию, и организаторы гарантируют надежность и безопасность электроснабжения на мероприятии. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, совместно с Северо-Западным управлением Ростехнадзора и ПАО "Россети Ленэнерго", разработали специальную схему внешнего электроснабжения для КВЦ "Экспофорума". В целях резервирования электроснабжения, на объекте были установлены 8 дизель-генераторных установок и 30 источников бесперебойного питания. Для оперативного контроля электроснабжения создан Ситуационно-аналитический центр ПАО "Россети Ленэнерго".

Также была проведена проверка схем внешнего электроснабжения аэропорта "Пулково" и нескольких вокзалов города. Все штатные схемы электроснабжения были приведены в соответствие с необходимым количеством автономных резервных источников электроэнергии и источников бесперебойного питания.

Все эти меры и подготовительные работы позволят обеспечить гладкое и безопасное проведение масштабного мероприятия, а также подтверждают готовность Санкт-Петербурга к высокопрофессиональному приему участников Второго саммита Россия - Африка.

Ранее сообщалось, что делегация из Намибии прибыла в Петербург для участия во втором саммите "Россия – Африка"

Фото: Piter.TV

