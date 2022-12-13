Объём инвестиций резидентов ОЭЗ "Санкт-Петербург" вырос на четверть в I квартале

С начала года на предприятиях АО было создано более 160 рабочих мест.

С января 2023 года объём инвестиций резидентов особой экономической зоны "Санкт-Петербург" достиг 2,9 млрд рублей, что превышает прошлогодние показатели на 25%. Об этом сообщила пресс-служба ОЭЗ.

За I квартал на предприятиях АО было создано более 160 рабочих мест. Самые крупные вложения сделали компании "Биокад", "Фармасинтез-Норд" и "Газпромнефть — Промышленные Инновации". Они направили на развитие ОЭЗ свыше 2 млрд рублей. Общий объём выручки составил около 20 млрд рублей.

За всё время работы петербургской ОЭЗ совокупный объем инвестиций превысил 88 млрд, а объём выручки составил 338 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что документы для запуска ОЭЗ на Парнасе подготовят в концу 2023 года.

Фото: АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"