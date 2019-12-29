Интервью с Юнисом Теймурханлы — про отели, публицистику и работу со звездами

Piter.TV пообщался с владельцем отеля "Гельвеция".

Известный отельер Юнис Теймурханлы рассказал съемочной группе Piter.TV, как он попал в отельный бизнес и чем его гостиница "Гельвеция" отличается от других отелей.

Я себя отношу к тому поколению первопроходцев, людей начала 90-х, у которых в жизни все было не спланированно. Что-то предугадать или выстроить жизнь было невозможно. Тебе попадает в руки лопата, как умеешь, так и копай. Вот это был первый бизнес. Мне попала эта лопата, могло попасть что-то другое. Юнис Теймурханлы, владелец отеля "Гельвеция"

Кроме того, отельер признался, что начал писать заметки о жизни отеля после предложения главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова. После этого он вел колонку на "Снобе", а затем собрал все свои заметки в двух книгах: "Do not disturb. Записки отельера" и "Room service. Записки отельера".

Я стоял у истоков отельного сторителлинга в России. Насколько я понимаю, что до меня в гостиничной отрасли никто этого не делал. Истории продолжаются до сих пор. Со всех сторон были вопросы, что дальше, где продолжение, где новая книга. Новый сборник ждем в апреле месяце. Юнис Теймурханлы, владелец отеля "Гельвеция"

Владелец "Гельвеции" также объяснил, почему у него в отеле часто останавливаются известные личности. Большое количество фотографий Юниса с гостями можно встретить на его странице в социальных сетях.

Известные люди — это люди, такие же, как мы все. Один известный человек прост и неприхотлив, а другой медийный человек капризен. Я могу сказать одно, что у медийных людей есть одно общее качество — это огромные трудоголики. Все люди, которых мы видим на экранах, я в моем отеле их вижу в большом количестве, с ним общаюсь и дружу, они невероятные трудоголики. Я такой человек и меня с ними это роднит. Юнис Теймурханлы, владелец отеля "Гельвеция"

Ранее Юнис поделился своим мнением о сериале "Записки отельера", первый сезон которого закончили снимать в отеле.

Фото и видео: Piter.TV