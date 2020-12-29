Интернет-аноним пригрозил взрывом в ТЦ "Галерея"

Ничего опасного в здании полиция не обнаружила.

Днем в пятницу, 15 января, в дежурную полицейскую часть обратился охранник ТЦ "Галерея". Мужчина рассказал правоохранителям об анонимном письме с угрозой, которое поступило на почту торгового центра. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Неизвестный интернет-террорист заявил в письме, что в здании ТЦ заложено 10 взрывных устройств, которые якобы скоро активируются. Аноним заявил, что охранники обязаны успеть сохранить жизни посетителей и сотрудников, но предположил, что "у вас не получится". Осмотр всех помещений торгового центра не выявил ничего опасного, эвакуацию людей решили не проводить.

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