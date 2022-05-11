Intel представила чипы Alder Lake-HX на мероприятии Intel Vision

Продемонстрирована работа 12-го поколения чипов.

Американская технологическая компания Intel официально представила собственную линейку новых процессоров Alder Lake-HX. Продукты представляют из себя 12-ое поколение аппаратуры для рабочих станций и игровых ноутбуков. Создатели заметили, что предлагают клиентам безумную производительность и самое большое количество ядер.

Напомним, что Core i9-12950HX является топовой моделью линейки Alder Lake-HX, а также первым мобильным чипом с 16 ядрами. В него вошли 8 ядер производительности и 8 ядер эффективности. Данный процессор имеет 24 потока, что позволяет достичь максимальной частоты Turbo Boost 5,0 ГГц с базовой частотой 1,7 ГГц.

Уточним, что Alder Lake-HX является первой платформой для ноутбуков, поддерживающей PCIe Gen 5, с 48 линиями PCIe. Микрочипы поддерживают до 128 ГБ памяти LPDDR5. Компания также продемонстрировала на мероприятии обзор игровой производительности. Специалисты продемонстрировали, что возможности новых чипов намного больше, чем имеют Ryzen 6000.

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Фото и видео: Intel