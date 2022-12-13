Инсталляцию "Два сердца" уберут с Дворцовой площади

Арт-объект уберут после 18 января.

С Дворцовой площади уберут арт-объект "Два сердца", который посвящен побратимству Петербурга и Мариуполя. Градозащитница Маргарита Николаева рассказала в соцсетях, что инсталляцию уберут после 18 января.

Как ответил на запрос заместить председателя комитета по благоустройству Антон Ермолин, данная композиция не является объектом благоустройства, а символизирует единение двух городов и является ответным жестом дружбы и сотрудничества с городом-побратимом Мариуполем

В декабре инсталляцию изрисовали черной краской, после чего сердца пришлось демонтировать и отмывать.

Фото: Piter.tv