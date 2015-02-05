В Петербурге увеличили число инспекторов для патрулирования платных парковок

В период с февраля по июнь специалисты очистили от посторонних предметов 12,4 тыс. госномеров и провели 4,5 тыс. разъяснительных бесед.

В Северной столице решили расширить штат инспекторов, осуществляющих патрулирование в зоне платной парковки. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

Специалисты убирают посторонние предметы с номерных знаков, фиксируют нарушения и следят за своевременной оплатой парковочного места. Также они следят за наличием и правильностью расстановки дорожных знаков. На данный момент этим занимаются 18 человек, их число намерены расширить до 60-ти.

Работа инспекторов происходит ежедневно с 8:00 до 20:00. Они являются сотрудниками нового отдела городского центра управления парковками, который заработал в конце зимы. В период с февраля по июнь они очистили от посторонних предметов 12,4 тыс. госномеров и провели 4,5 тыс. разъяснительных бесед.

Вчера в зоне платной парковки Петербурга произошёл сбой.

Фото: Piter.TV