Инспектор ДПС попал под уголовное дело за насмерть сбитого в Гатчине пешехода

В то утро капитан полиции ехал на службу.

В Ленобласти возбудили уголовное дело после смертельного наезда на пешехода в Гатчинском районе, на автодороге "Гатчина – Куровицы". Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, еще утром 6 декабря инспектор ДПС сбил на дороге человека.

Удар "Ауди" был силен, поэтому 26-летний разнорабочий, приехавший из Новгородской области, скончался на месте. 40-летний капитан полиции, как выяснилось, ехал на службу в гражданской одежде и был трезв. Теперь в отношении инспектора проводится проверка. Мера пресечения пока не избиралась, обвинение не предъявлялось.

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Фото: pixabay