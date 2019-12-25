Очевидцы сообщили, что трагедия произошла на 7-м этаже.

На проспекте Героев мужчина сорвался из окна в многоэтажном доме. Как сообщил портал "Мегаполис" 13 декабря, тело погибшего нашли у дома №24/2 по проспекту Героев в Красносельском районе.

Местная жительница рассказала, что тело было замечено в девятом часу утра. Очевидцы сообщили, что трагедия могла произойти на 7-м этаже дома – окно у квартиры было открыто. Позже на месте происшествия появились сотрудники полиции и Следственного комитета.

Ранее мы сообщали о том, что пенсионер из Купчино стал жертвой гололеда. Мужчина подскользнулся и получил во время падения перелом шейки бедра. Инцидент произошел на Балканской площади рядом с рынком.

Фото: Piter.tv