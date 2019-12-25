В Купчино 72-летний петербуржец стал первой жертвой гололеда

Мужчина упал и получил перелом шейки бедра.

В воскресенье, 13 декабря, в Петербурге пенсионер из Купчино стал жертвой гололеда. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Мужчина подскользнулся и получил во время падения перелом шейки бедра. Инцидент произошел на Балканской площади рядом с рынком.

Пенсионера экстренно госпитализировали в больницу. Медики напоминают, что перелом шейки бедра опасен для пожилых людей, потому что хрупкие кости плохо срастаются.

Ранее мы сообщали о том, что улицы Петербурга засыпают реагентами из-за гололеда.

Фото: Piter.TV