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Иностранка несколько раз меняла фамилию, чтобы попасть в Россию
Сегодня, 20:00
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Иностранка несколько раз меняла фамилию, чтобы попасть в Россию

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Она будет находиться под стражей до 5 августа. У женщины обнаружили венерическое заболевание.

Московский районный суд Петербурга отправил под стражу до 5 августа гражданку Узбекистана Интизору Юлдашеву. Женщину подозревают в незаконном пересечении государственной границы РФ.  Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов. 

Раньше мигрантка была Ботировой. В 2011 году ей запретили приезжать в Россию, так как медики выявили у женщины венерическое заболевание.

В 2019 женщина попыталась пересечь границу, но ее развернули. В Узбекистане гражданка сменила фамилию на Юлдашеву. И в январе 2022 года вновь прибыла в Петербург. В июне против нарушительницы закона возбудили уголовное дело. Осознав юридическую ответственность, подозреваемая решила покинуть Россию и отправиться в Киргизию. В аэропорту женщину задержали.

Ранее на Piter.tv: Красносельский районный суд отправил под стражу горожанина, убившего дочь и жену.

Фото: Piter.tv

Теги: арестовал иностранку, венерическое заболевание, иностранка меняла фамилию, московский районный суд, пулково задержание
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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