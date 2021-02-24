Иностранка несколько раз меняла фамилию, чтобы попасть в Россию

Она будет находиться под стражей до 5 августа. У женщины обнаружили венерическое заболевание.

Московский районный суд Петербурга отправил под стражу до 5 августа гражданку Узбекистана Интизору Юлдашеву. Женщину подозревают в незаконном пересечении государственной границы РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Раньше мигрантка была Ботировой. В 2011 году ей запретили приезжать в Россию, так как медики выявили у женщины венерическое заболевание.

В 2019 женщина попыталась пересечь границу, но ее развернули. В Узбекистане гражданка сменила фамилию на Юлдашеву. И в январе 2022 года вновь прибыла в Петербург. В июне против нарушительницы закона возбудили уголовное дело. Осознав юридическую ответственность, подозреваемая решила покинуть Россию и отправиться в Киргизию. В аэропорту женщину задержали.

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