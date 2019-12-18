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В Петербурге Харли Ларит в третий раз подряд "заминировал" торговый центр
Сегодня, 10:28
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге Харли Ларит в третий раз подряд "заминировал" торговый центр

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 11 сентября, стало известно о том, что анонимный "минер" вновь атаковал торговый центр в Петербурге. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Известно, что накануне на электронную почту управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти поступило сообщение от некоего Харли Ларита. Иностранец заявил о намерении некого лица взорвать ТРЦ "Гранд Каньон".

В итоге полицейские осмотрели торговый комплекс. Взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга иномарка "пролетела" на красный свет и врезалась в такси.

Фото:pixabay

Теги: заминировал, торговый комплекс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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