В Петербурге Харли Ларит в третий раз подряд "заминировал" торговый центр

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 11 сентября, стало известно о том, что анонимный "минер" вновь атаковал торговый центр в Петербурге. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Известно, что накануне на электронную почту управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти поступило сообщение от некоего Харли Ларита. Иностранец заявил о намерении некого лица взорвать ТРЦ "Гранд Каньон".

В итоге полицейские осмотрели торговый комплекс. Взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга иномарка "пролетела" на красный свет и врезалась в такси.

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