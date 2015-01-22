Иностранец в Петербурге организовал незаконную миграцию. Его заключили под стражу

Установлена причастность мужчины к фиктивной легализации проживания иностранных граждан с использованием для этого квартиры в доме 14 по Балтийской улице.

Полицейские Кировского района установили причастность иностранца к организации незаконной миграции. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 21 июля.

Ночью 18 июля правоохранители, в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, у дома 114 по проспекту Ветеранов задержали 48-летнего гражданина одного из сопредельных государств, проживающего в Невском районе, по подозрению в организации незаконной миграции.

Установлена причастность мужчины к фиктивной легализации проживания иностранных граждан в Петербурге с использованием для этого квартиры в доме 14 по Балтийской улице, принадлежащей неработающему 36-летнему горожанину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Подозреваемый содержится под стражей. Ранее его судили за мошенничество.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге перекрыт крупный канал нелегальной миграции.

Фото: Piter.TV