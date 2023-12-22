Иностранца подозревают в краже 1 млрд рублей из петербургского отделения банка

По версии следствия, преступление произошло в период с 7 по 15 марта.

Гражданина иностранного государства подозревают в совершении грабежа в петербургском банке на сумму 1 млрд 64 млн рублей. Мужчину задержали и взяли под стражу. Согласно информации издания Spb.aif.ru, которое ссылается на руководителя Объединённой пресс-службы судов в Петербурге Дарью Лебедеву, инцидент произошел в Петроградском районе.

Главным подозреваемым является 39-летний мужчина родом из Сочи. По версии следствия, он за период с 7 по 15 марта изъял деньги из 12 ячеек одного из банковских отделений по Мичуринской улице и даже успел потратить часть украденных средств.

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Фото: Piter.TV