В Петербурге осудили мигранта за дачу взятки и подделку паспорта

Мужчина должен выплатить штраф в размере 310 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд Петербурга вынес свой приговор в отношении гражданина Узбекистана. Мужчину признали виновным по статьям "Дача взятки должностному лицу" и "Пособничество в подделке официального документа". Об этом сообщают городские СМИ.

Согласно материалам уголовного дела, мигрант передал неизвестному лицу фото и деньги для изготовления поддельного паспорта на его имя. Смена гражданства дала бы возможность обвиняемому работать на территории РФ без получения патента.

После задержания нелегал пытался дать взятку оперативному дежурному. Он предлагал правоохранителю 50 тысяч рублей в обмен на закрытие уголовного дела по факту использования поддельного документа.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 310 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что мигранту дали 15 лет строгача за попытку теракта в транспорте Петербурга.

Фото: Piter.TV