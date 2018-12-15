Мигранту дали 15 лет строгача за попытку теракта в транспорте Петербурга

Вина приезжего была доказана.

В Московском окружном военном суде огласили приговор в отношении выходца из Средней Азии, которого обвинили в подготовке теракта в Петербурге. Мигранта признали виновным. Следствие установило, что 22-летний юноша намеревался взорвать устройство в городском общественном транспорте. Еще одной целью молодого человека стали места массового скопления петербуржцев.

Судебная инстанция посчитала, что факт подготовки и прохождения обучения с целью организации теракта был доказан. В результате за незаконную деятельностью приезжий направится на 15 лет в колонию строгого режима.

Отметим, что фигуранта расследования задержали сотрудники ФСБ еще 22 февраля. На данный момент личность мигранта не разглашается в интересах правоохранительных органов.

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Фото: Piter.tv