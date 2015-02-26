Иномарка снесла светофор на выезде из Токсовского тоннеля

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением на мокрой дороге.

В Калининском районе Петербурга водитель иномарки Volkswagen снес светофор. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях в воскресенье, 8 августа.

Инцидент произошел утром на выезде на выезде из Токсовского тоннеля в сторону улицы Руставели. Судя по фотографии, опубликованной в группе "ДТП и ЧП" в соцсети "Вконтакте", водитель Volkswagen не пострадал. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением на мокрой дороге.

Ранее мы публиковали видео, где две иномарки снесли светофор на улице Коллонтай. Тогда машины заблокировали две полосы для движения.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб