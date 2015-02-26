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Иномарка снесла светофор на выезде из Токсовского тоннеля
Сегодня, 14:51
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Иномарка снесла светофор на выезде из Токсовского тоннеля

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По предварительным данным, мужчина не справился с управлением на мокрой дороге. 

В Калининском районе Петербурга водитель иномарки Volkswagen снес светофор. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях в воскресенье, 8 августа.

Инцидент произошел утром на выезде на выезде из Токсовского тоннеля в сторону улицы Руставели. Судя по фотографии, опубликованной в группе "ДТП и ЧП" в соцсети "Вконтакте", водитель Volkswagen не пострадал. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением на мокрой дороге. 

Ранее мы публиковали видео, где две иномарки снесли светофор на улице Коллонтай. Тогда машины заблокировали две полосы для движения.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп токсовский тоннель, руставелли, светофор
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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