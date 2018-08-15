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Жёсткий наезд Geely на двух пожилых женщин на Народной попал на видео

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Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.

На Народной улице Geely сбил двух пенсионеров, которые находились на разделительной полосе. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Авария произошла 13 декабря в 17:03 у дома 40 по Народной улице. По предварительной информации,  35-летний водитель Geely, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, не справился с управлением, наехал на поребрик, после чего протаранил стойку со знаком и сбил двух пенсионерок 80 и 64 лет.

Пострадавших доставили в больницу. Одна из женщин находится в критическом состоянии, врачи борются за ее жизнь.

Видео: Piter.tv

Теги: иномарка, народная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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