Жёсткий наезд Geely на двух пожилых женщин на Народной попал на видео

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.

На Народной улице Geely сбил двух пенсионеров, которые находились на разделительной полосе. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Авария произошла 13 декабря в 17:03 у дома 40 по Народной улице. По предварительной информации, 35-летний водитель Geely, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, не справился с управлением, наехал на поребрик, после чего протаранил стойку со знаком и сбил двух пенсионерок 80 и 64 лет.

Пострадавших доставили в больницу. Одна из женщин находится в критическом состоянии, врачи борются за ее жизнь.

Видео: Piter.tv