За год более 20 км инфраструктурных сетей построили в садоводствах Ленобласти

За это время в развитие инфраструктуры региональных СНТ было вложено 52,5 млн рублей.

За 2022 год в СНТ Ленинградской области был возведено более 20 км инфраструктурных сетей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на итоги ежегодного торжественного собрания дачников и огородников Петербурга и 47-ого региона "Золотой урожай", прошедшего в БКЗ "Октябрьский".

По словам председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко, 2 региона продолжают сотрудничество в рамках программы по ведущих к садоводствам дорог.

На развитие инфраструктуры СНТ в 2022 году выделено 52,5 млн рублей. Кроме того, с января было проложено 9,4 км линий электропередач, 8,2 км сетей водоснабжения, прошла реконструкция 3 км дорог.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть стала одним из регионов-лидеров по выдаче грантов бизнесменам.

Фото: Правительство Ленобласти