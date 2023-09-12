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Инфраструктурные облигации привлекли в стройку в России около 400 млрд рублей

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Александр Аксаков рассказал о работе ДОМ.РФ по строительству.

Федеральная программа развития инфраструктуры с помощью облигаций, оператором которой выступает ДОМ.РФ, с момента запуска данная организация помогла привлечь на цели по созданию объектов около 400 миллиардов рублей. Соответствующей информацией с участниками профильной сессии  "Дальневосточная концессия: современная инфраструктура для городов" поделился директор подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александр Аксаков, выступая на полях  Восточного экономического форума во Владивостоке.

С момента запуска в 2021 году помогла привлечь в стройку около 400 млрд рублей. Реализация одобренных проектов, помимо развития новых логистических цепочек и создания новых рабочих мест, также приведет к увеличению потока налоговых поступлений в федеральный и региональные бюджеты.

Александр Аксаков, эксперт

Напомним, что согласно сведениям  от ДОМ.РФ, государственной корпорацией на текущий момент размещено шесть выпусков облигаций на общую сумму 90 млрд рублей. Механизм инфраструктурных облигаций запущен с 2021 года в качестве одного инструментов поддержки строительной отрасли.

Продолжается реставрация северной части ограды Сада Девятого Января.

Фото и видео: Восточный экономический форум

Теги: александр аксаков, дом рф, облигации, строительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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