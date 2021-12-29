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Инфекционист Малышев рассказал о вероятном росте заболеваемости COVID в ближайшие недели
Сегодня, 8:29
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Инфекционист Малышев рассказал о вероятном росте заболеваемости COVID в ближайшие недели

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Эксперт проанализировал, как будут складываться следующие две недели по ситуации с распространением ковида.

Инфекционист Николай Малышев рассказал о вероятном росте заболеваемости COVID в ближайшие недели. Такое заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал эксперт. Он призвал россиян готовиться к ухудшению эпидемиологической ситуации в ближайшие две недели. Спикер добавил, что этот тяжелый период нужно проживать с умом и защищать себя, соблюдая санитарные требования: социальную дистанцию и нося медицинские маски.

Рост еще будет, это точно, цифры будут все увеличиваться. После зимних каникул всегда было повышение до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А сейчас еще и "омикрон" наложился.

Николай Малышев, инфекционист

Медик заметил, что на данный момент сложно прогнозировать, до каких максимальных значений будет доходить выявляемость новых пациентов с ковид за сутки. Малышев призвал общество не быть оптимистами в этом вопросе.

Ученые перечислили восемь препаратов против "омикрона".

Фото: Piter.tv
 

Теги: инфекционист, николай малышев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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