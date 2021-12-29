Инфекционист Малышев рассказал о вероятном росте заболеваемости COVID в ближайшие недели

Эксперт проанализировал, как будут складываться следующие две недели по ситуации с распространением ковида.

Инфекционист Николай Малышев рассказал о вероятном росте заболеваемости COVID в ближайшие недели. Такое заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал эксперт. Он призвал россиян готовиться к ухудшению эпидемиологической ситуации в ближайшие две недели. Спикер добавил, что этот тяжелый период нужно проживать с умом и защищать себя, соблюдая санитарные требования: социальную дистанцию и нося медицинские маски.

Рост еще будет, это точно, цифры будут все увеличиваться. После зимних каникул всегда было повышение до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А сейчас еще и "омикрон" наложился. Николай Малышев, инфекционист

Медик заметил, что на данный момент сложно прогнозировать, до каких максимальных значений будет доходить выявляемость новых пациентов с ковид за сутки. Малышев призвал общество не быть оптимистами в этом вопросе.

Ученые перечислили восемь препаратов против "омикрона".

Фото: Piter.tv

