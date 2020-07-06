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Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом

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От коронавируса в Индии скончалось около 19,7 тысяч человек с начала пандемии.

Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом.

Об этом говорит официальная статистика страны. На данный момент в Индии насчитывается 697 413 инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Больше случаев только в Соединённых Штатах и Бразилии.

До этого третье место занимала РФ с 681 251 случаями заболевания COVID-19.

В Индии три последних дня фиксировалось более 20 тысяч заразившихся каждые сутки. Накануне выявили 24 248 случаев заражения.

От коронавируса в Индии скончалось около 19,7 тысяч человек с начала пандемии.

В середине июня власти Индии объявили первый этап снятия карантинных ограничений, в конце — второй.

Ранее мы писали, что Индия прекратит импорт энергооборудования из Китая и Пакистана.

Видео: Youtube/Guardian News

Теги: индия, количество зараженных, коронвирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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