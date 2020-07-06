Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом.
Об этом говорит официальная статистика страны. На данный момент в Индии насчитывается 697 413 инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Больше случаев только в Соединённых Штатах и Бразилии.
До этого третье место занимала РФ с 681 251 случаями заболевания COVID-19.
В Индии три последних дня фиксировалось более 20 тысяч заразившихся каждые сутки. Накануне выявили 24 248 случаев заражения.
От коронавируса в Индии скончалось около 19,7 тысяч человек с начала пандемии.
В середине июня власти Индии объявили первый этап снятия карантинных ограничений, в конце — второй.
Ранее мы писали, что Индия прекратит импорт энергооборудования из Китая и Пакистана.
Видео: Youtube/Guardian News
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