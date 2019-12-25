Иностранные закупки будут проверяться правительством Нью-Дели.

Индия прекратит импорт энергооборудования из Китая и Пакистана. Об этом во время пресс-конференции заявил министр энергетики Радж Кумар Сингх. Чиновник отметил, что из КНР страна импортировала оборудование на сумму в 710 млрд рупий (около 9,4 млрд долларов).

Это - то, что мы не можем допустить, когда страна вторглась на нашу территорию ... мы ничего не будем брать из Китая и Пакистана Радж Кумар Сингх, министр энергетики Индии

Чиновник отметил, что государственные компании не должны передавать заказы на постаку энергетического оборудования китайским производствам. Чиновник заметил, что правительство Индии будет проверять все иностранные закупки. В частности, продукцию из Китая проверят на наличие вредоносного программного софта и вирусов.

Китай примет необходимые меры для защиты интересов своих компаний в Индии.