Нарендра Моди выступил на Дне независимости Индии.

Индия намерена бороться с кастовостью, клановостью и непотизмом в политической системе в своей стране, а также привлечет свежую кровь во внутреполитическую жизнь. Соответствующей информацией с местным населением поделился премьер-министр Нарендра Моди, публично выступая со стены Красного форта по случаю национального праздника - Дня независимости. Иностранный чиновник заметил, что планирует призвать к политической карьере 100 тысяч молодых людей из неполитических семей.

Нам нужно избавить индийское государство от кастовой и династической политики. Вскоре мы хотим выдвинуть 100 тыс. молодых людей, в семьях которых нет политических связей. Нарендра Моди, премьер-министр Индии

Напомним, что День независимости Индии говорит об освобождении республики от британского правления. В текущем году он отмечается уже в 78-й раз. 15 августа 1947 года первый индийский премьер-министр Джавахарлал Неру поднял над Красным фортом национальный флаг государства. Этот событие стало символом ухода с территории колонизаторов.

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Фото и видео: YouTube / Narendra Modi