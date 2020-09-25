Индийский певец Баласубраманьям умер от осложнений из-за COVID-19

Мужчина скончался в 74 года.

Индийский певец, автор песен, композитор, актер Шрипати Пандитарадхиюла Баласубраманьям скончался в возрасте 74 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Трагедия произошла в городе Ченнаи днем 25 сентября. В начале августа звезду госпитализировали с инфекцией в клинику, где у него подтвердили COVID-19.

Баласубраманьям смог избавиться от коронавируса, но осложнения от инфекции не позволили ему выписаться из больницы. До последнего дня певец был подключен к системе искусственной вентиляции легких.

Напомним, что Баласубраманьям - один из самых известных певцов в Индии. Его голосом пели герои множества местных фильмов. Он исполнял композиции на 16 индийских языках. ЗА свою профессиональную карьеру он спел около 40 тысяч песен.

Умер ветеран, расписавшийся на стене Рейхстага в Берлине.

Видео: YT / Bingoo Box