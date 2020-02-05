Авторы проекта заявили, что пятую часть не стоит воспринимать как перезапуск.

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что Харрисон Форд вернётся к роли Индианы Джонса. Об этом заявила президент компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

В настоящее время заканчивается работа над сценарием пятого фильма про искателя приключений. Отмечается, что это будет новая часть франшизы. Авторы проекта заявили, что пятую часть не стоит воспринимать как перезапуск.

Новая часть о приключениях Индианы Джонса пока не имеет названия. Известно, что в киноленте появится Шайя Лабаф. Пятую часть снимет Стивен Спилберг.

Ранее мы сообщали о том, что Роберт Паттинсон стал самым красивым мужчиной в мире.

Видео:Paramount Pictures