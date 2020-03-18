На биржах США произошел крупнейший обвал котировок

Ключевые индексы потеряли примерно 12-13%.

Торги на биржах США были приостановлены после падения ключевых индексов, которые потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, связанных с распространением коронавируса. По словам экспертов, это стало крупнейшим обвалом котировок с октября 1987 года, передает ТАСС.

По состоянию на 20:02 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 7,82% до 19576,75 пункта. Также на 6,3% – до 6872,71 пункта – упал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ и на 6,97% – до 2352,8 пункта – индекс широкого рынка S&P 500. Это стало крупнейшим сокращением индексов в процентном исчислении. Такого не было со времен так называемого черного понедельника. 19 октября 1987 года индексы потеряли 22,6%.

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