Индекс промышленного производства в Петербурге вырос до 109,6%

За ноябрь 2023 года показатель составил 107,8% по сравнению с ноябрём прошлого года и 111,4% по сравнению с октябрём 2023 года.

За период с января по ноябрь текущего года индекс промышленного производства (ИПП) в Петербурге составил 109,6% в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом информирует пресс-служба комитета по экономической политике.

За ноябрь 2023 года показатель составил 107,8% по сравнению с ноябрём прошлого года и 111,4% по сравнению с октябрём 2023 года.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий, а также машин, оборудования и транспортных средств значительно выросло. Положительная динамика закрепилась и в других отраслях обрабатывающего комплекса, например, в производстве лекарственных средств и материалов, а также в обработке древесины и производстве изделий из дерева. Легкая промышленность также продолжает расти с высокими темпами.

Ранее мы сообщили о том, что названы самые ликвидные подержанные авто на петербургском рынке.

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