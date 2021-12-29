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Индекс Мосбиржи рекордно снизился с начала пандемии
Сегодня, 8:11
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Индекс Мосбиржи рекордно снизился с начала пандемии

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Снижение составило 6,5%.

Во вторник, 18 января, российский рынок акций продемонстрировал рекордное падение с начала пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, к закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи снизился на 6,5%, до 3328,94 пункта. При этом долларовый индекс РТС упал на 7,29%, до 1367,45 пункта. Это максимальное падение с марта 2020 года. Тогда индекс Мосбиржи упал на 8,28%, а долларовый индекс РТС упал на 11,03%.

Ранее мы сообщали, что Лавров обсудил "Северный поток - 2" с главой МИД Германии. 

Фото: pixabay 

Теги: индекс мосбиржи, пандемия коронавируса, снижение индекса мосбиржи
Категории: Лента новостей, Новости России,

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