"Ъ": винный импортер откроет винотеку на "Площади Восстания"

Винный импортер намерен открыть магазин в Петербурге у станции метро "Площадь Восстания". Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на информацию компании Headhunter.
На сайте компании по поиску работу в конце августа появилась вакансия управляющего винотекой в Санкт-Петербурге. Представители импортера подтвердили СМИ, что уже начали развивать розницу. Также представитель признался в намерении расширить сеть винотек, но подробности в компании не предоставили.
Одно из предприятий импортера уже работает в Москве на Чистопрудном бульваре.
Ранее компания Московского патриархата получила лицензию на производство и продажу вина.
Фото: pixabay
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