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"Ъ": винный импортер откроет винотеку на "Площади Восстания"
Сегодня, 10:07
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nastya960

"Ъ": винный импортер откроет винотеку на "Площади Восстания"

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На сайте компании по поиску работу в конце августа появилась вакансия управляющего винотекой в Санкт-Петербурге.

Винный импортер намерен открыть магазин в Петербурге у станции метро "Площадь Восстания". Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на информацию компании Headhunter.

На сайте компании по поиску работу в конце августа появилась вакансия управляющего винотекой в Санкт-Петербурге. Представители импортера подтвердили СМИ, что уже начали развивать розницу. Также представитель признался в намерении расширить сеть винотек, но подробности в компании не предоставили.

Одно из предприятий импортера уже работает в Москве на Чистопрудном бульваре.

Ранее компания Московского патриархата получила лицензию на производство и продажу вина.

Фото: pixabay 

Теги: вино, винотека, площадь восстания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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