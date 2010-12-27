"Ъ": винный импортер откроет винотеку на "Площади Восстания"

На сайте компании по поиску работу в конце августа появилась вакансия управляющего винотекой в Санкт-Петербурге.

Винный импортер намерен открыть магазин в Петербурге у станции метро "Площадь Восстания". Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на информацию компании Headhunter.

На сайте компании по поиску работу в конце августа появилась вакансия управляющего винотекой в Санкт-Петербурге. Представители импортера подтвердили СМИ, что уже начали развивать розницу. Также представитель признался в намерении расширить сеть винотек, но подробности в компании не предоставили.

Одно из предприятий импортера уже работает в Москве на Чистопрудном бульваре.

Ранее к омпания Московского патриархата получила лицензию на производство и продажу вина.

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