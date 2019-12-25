Imperial Orchestra Virtuoso: шоу саундтреков "Игра Престолов" 2 сентября на ROOF FEST

На крыше в Петербурге прозвучит музыка из "Игры Престолов", "Ведьмака", "Хода королевы" и других популярных фильмов и сериалов

Главные звёзды симфонического оркестра Петербурга и Москвы Imperial Orchestra Virtuoso выступят на закрытии сезона ROOF FEST 2 сентября. На крыше в Петербурге прозвучит музыка из популярных фильмов и сериалов.

Imperial Orchestra Virtuoso в первую субботу сентября сыграет саундтреки из самых легендарных фильмов и сериалов современности – "Властелин Колец", "Пираты Карибского моря", "Храброе сердце", "Ход Королевы", "Ведьмак", "Гладиатор" и многие другие. Музыка, в которой оживают драконы и волшебники, отважные рыцари сражаются за честь короны и вершится судьба престолов!

Кроме саундтреков в программу вошли шедевры классической музыки, которые нередко можно услышать в фильмах именитых режиссёров – фрагменты из "Времен года" Вивальди, "Танец рыцарей" из "Ромео и Джульетты" Прокофьева и музыка Баха.

Билеты на концерт 2 сентября в продаже.

Thomas Mraz 27 августа выступит c большим концертом на фестивале ROOF FEST.

Фото: предоставлено организаторами