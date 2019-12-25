Иммунолог рассказал о главном запрете после вакцинации от коронавируса

Информация о том, получил человек плацебо или препарат не повлияет на то, заболеет ли он коронавирусом.

Иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун считает, что участникам испытаний вакцины не следует самостоятельно сдавать тесты на антитела после прививки и сообщать результат врачу. Специалист считает, что это может негативно сказаться на исследовании. Слова Беркуна приводит агентство "РИА Новости".

Профессор называет такие действия нежелательными и просит пациентов воздержаться от тестов на антитела. По словам Беркуна, информация о том, получил человек плацебо или препарат не повлияет на то, заболеет он коронавирусом в будущем или нет.

Это может повлиять только на субъективные симптомы, которые он заполняет в дневниках. Яков Беркун, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор

Он подчеркнул, что подобная информация может негативно сказаться на репутации вакцины.

Ранее эксперт прокомментировал разрешение Еврокомиссии Венгрии использовать российскую вакцину от COVID-19.

Фото: Piter.tv