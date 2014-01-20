Иммунолог предупредил о досрочной ревакцинации при поездке за рубеж.

Николай Крючков напомнил о рекомендациях Минздрава о повторной вакцинации от ковида.

Иммунолог Николай Крючков предупредил о необходимости досрочной ревакцинации при поездке за рубеж. В интервью радиостанции Sputnik кандидат медицинских наук объяснил слушателям, что Минздрав РФ рекомендует повторно делать прививку для профилактики ковида через шесть месяцев после первичной. Это необходимо до того момента, пока население страны не сформирует коллективный иммунитет. По мнению специалиста, чиновники указали на оптимальный срок, который опасно пропускать.

Я не рекомендую тянуть больше семи месяцев, потому что есть риски: у значительного процента людей, примерно у трети, антитела либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает. Николай Крючков, иммунолог

Эксперт добавил, что в большинстве случае не следует торопиться с ревакцинацией. Он заметил, что вреда для организма этот процесс не принесет, но и положительного влияния на иммунитет может не быть.

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Фото: Piter.tv