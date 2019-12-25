В регионе почтят память советских жертв 667-го немецкого карательного батальона "Шелонь".

Имена убитых нацистскими карателями новгородцев увековечили в мемориале. По данным "РИА Новостей", 24 декабря в регионе на месте жестокой казни во времена Великой Отечественной войны появятся плиты с именами жителей деревень Бычково и Починок, которые были убиты оккупантами из фашистской Германии. Трагедия произошла в 19 декабря 1942 года.

Организаторы торжественной церемонии рассказали, что в тот день полураздетых и босых стариков, женщин и детей расстреляли из пулеметов. Для этого каратели собрали местное население на льду реки Полисть. Жертвами нацистов в тот день в Новгородской области стали 253 человека, 18 жителям удалось спастись.

Напомним, что операция проводилась силами 667-го карательного батальона "Шелонь". Советские органы государственной безопасности активно искали представителей этого батальона в 1950-1960 годах, чтобы отдать ответственных под суд. Известно, что командир батальона Александр Рисс смог скрыться в США, избежав наказания. Он "прославился" тем, что лично пытал и убивал советских мирных граждан.

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