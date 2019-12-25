Илья Учитель: "Я бы точно не стал снимать фильм про Кокорина"

Режиссер фильма "Стрельцов" – об ожиданиях зрителей и болельщиков и игре актера Александра Петрова, особенно футбольной.

В российский прокат вышла спортивная драма "Стрельцов" режиссера Ильи Учителя. Первые показы по всей стране начались с 24 сентября.

Сюжет рассказывает о восходящей звезде советского футбола и кумире миллионов – Эдуарде Стрельцове. За два дня до отъезда команды на чемпионат мира недоброжелатели ломают судьбу спортсмена. Чтобы вернуться в игру, Стрельцов должен доказать всем, что он – чемпион.

Главную роль в фильме сыграл Александр Петров. Кроме него в картине снялись Виктор Добронравов, Стася Милославская, Александр Яценко и другие. Консультации актерам и съемочной группе давал известный советский и российский экс-футболист Александр Мостовой, велись беседы с родственниками Стрельцова.

Мы показали то, чего реальный Стрельцов заслуживал, но, к сожалению, так и не получил. Пусть хотя бы в кино он добивается того, чего был достоин. – отметил ранее режиссер фильма Илья Учитель.

Корреспондент Piter.tv пообщался с Ильей Учителем на премьере фильма в Петербурге. Кино и футбол сплелись воедино.

Известно много информации о тяжёлой и полной разных событий карьере Эдуарда Стрельцова. Какой выбор пришлось делать при подготовке такого "зрительского" кино – превращать фильм в "фантазию" о персонаже или в нем нашлось место реально описанным событиям?

Ну мы старались балансировать, чтобы было и то, и другое. Но, что касается самых темных сторон истории Стрельцова, то конечно мы придерживались позиции, что он ни в чем не виноват и ее постарались отразить в фильме.

Каков актер Александр Петров на футбольном поле? Были ли дублеры, которые исполняли какие-то действия за него? Сыграли бы с ним в футбол в свободное время?

Я с ним как раз играл в футбол неоднократно на одном поле. У нас даже был во время съемок матч какой-то, мы играли с командой фильма против команды журналистов и проиграли даже еще, ко всему прочему.

Саша прекрасно сам играет в футбол, но у него был дублер, который нужен был, когда мы совсем крупно снимали "ноги". У нас очень много травм произошло на съемочной площадке, и чтобы лишний раз не рисковать, тогда мы задействовали дублера. Все голы, которые вы увидите на экране, это все действительно забивает сам Саша и это видно, потому что там кадры в полной рост – видно, что это он.

Как на создание и продвижение картины повлиял коронавирус? Что-то приходилось "вырезать" ради кинотеатральной версии? Возможно, на ТВ позже получится увидеть нечто большее?

Не-а, у нас есть только одна версия фильма. И она действительно не долгая. Она идет 1 час 40 минут. Она всем очень нравится – и студии, и прокатчикам, поэтому зачем нам что-то еще добавлять? Сериала не будет!

Обращались ли к вам с пожеланиями об образе героя или обратной связью по самому фильму болельщики ФК "Торпедо", за который играл сам Стрельцов? Как клуб шел навстречу в организации съёмочного процесса?

От клуба зависело очень многое и они, действительно, нам очень помогали во время съемок, поскольку весь футбол мы снимали на стадионе имени Стрельцова, который находится в Москве.

Насколько я знаю, был показ уже для болельщиков. Я так понял, больших претензий фильм не вызывал, слава Богу. Надеюсь, что все остались довольны. Мне ничего плохого, правда, не передавали, поэтому не могу сказать наверняка. У каждого есть свое представление о нем, но им пришлось смотреть наш фильм со своим представлением. Поэтому просто стоит надеяться, что они это как-то восприняли и им понравилось.

По-вашему, спрашиваем, как у режиссёра. Достоин ли экранизации спустя некоторое время спортивный путь футболиста Александра Кокорина? Если бы это снимали вы, то в каком жанре?

Я бы точно не стал снимать фильм про Кокорина. Мне кажется, он действительно классный футболист и один из лучших в своем поколении, но, при всем уважении к Кокорину, сравнивать масштаб его и Стрельцова как-то бессмысленно, как мне кажется.

Поэтому, наверное, пройдет время и Саша, дай Бог, станет такой же легендой, но не знаю какой бы мог быть фильм. Наверное, такой же фильм–"легенда", спортивная драма, что-то такое.

Фото: Piter.tv

Текст: Елена Помогайбина, Федор Быков