Илья Трабер стал владельцем электросетевой компании "ЛОЭСК"

Компанией Трабер завладел совместно с Рамисом Дебердеевым.

Крупный петербургский бизнесмен Илья Трабер купил 75% акций электросетевой компании "ЛОЭСК" совместно с Рамисом Дебердеевым. Об этом 10 января сообщила пресс-служба компании. Решение о продаже очередного пакета акций принял гендиректор "ЛОЭСК" и ООО "Росток" Дмитрий Симонов.

АО "ЛОЭСК" - одна из крупнейших электросетевых компанией Северо-Западного региона России, в Петербурге и Ленобласти компания контролирует семь своих филиалов и обслуживает более 11 километров кабельных линий, 24 опорные и почти 4 тысячи трансформаторные подстанции.

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