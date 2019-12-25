Бизнесмены Трабер и Дебердеев выходят из состава совладельцев ГК "Аксель"

Такое решение принято после подробного аудита финансовой деятельности автодилера.

Предприниматели Илья Трабер и Рамис Дебердеев приняли решение выйти из состава совладельцев одного из крупнейших петербургских автодилеров ГК "Аксель". Об этом пишет "Фонтанка".

В декабре прошлого года бизнес-партнеры Трабер и Дебердеев купили по 17% акций каждый в семи компаниях "Акселя". По условиям сделки, они могли покинуть состав совладельцев после подробного аудита финансовой деятельности автодилера.

Причиной отказа предпринимателей стали многочисленные проблемы, вскрывшиеся в ходе аудита. 1 марта Трабер и Дебердеев вернули акции от трех компаний. Оставшиеся акции они должны вернуть в течение марта.

В ГК "Аксель" входят компании "Аксель Групп", "Аксель-Сити", "Аксель-Моторс", "Лайн", "Аксель-Моторс Север", "Аксель-Брокер" и "Аксель-Сити Юг". Они продают автомобили марок BMW, MINI, Volkswagen, а также Toyota, Lexus и Renault. В последние три года эти компании не приносили прибыль.

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