Бизнесмены Трабер и Дебердеев купили долю в одном из крупнейших автодилеров Петербурга

Теперь они владеют 34% акций компании.

Предприниматели Илья Трабер и Рамис Дебердеев стали совладельцами группы "Аксель" – одного из крупнейших автодилеров Петербурга. В совокупности они приобрели 34% акций компании. Изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно данным реестра, Илье Траберу и Рамису Дебердееву принадлежат по 17% акций в компаниях "Аксель-Сити", "Аксель-Сити Юг" и "Аксель-Моторс Север". Они купили долю у предпринимателей Игоря и Юрия Одуды.

Дилерские центры "Аксель" продают автомобили марок BMW, Volkswagen, Lexus, Toyota и Renault. Офисы находятся в Петербурге, Архангельске и Мурманске. В прошлом году выручка компании составила более 15,5 млрд рублей.

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