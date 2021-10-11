Илон Маск анонсировал пиво от Tesla

Напиток получит бутылку, выполненную в стиле пикапа "Кибертрак".

Илон Маск анонсировал производство пива от Tesla. Об этом он сказал на церемонии открытия первого в Европе завода компании, который расположен в Берлине.

Пиво планируют варить в помещении нового предприятия в Германии. По словам Маска, марка напитка будет называться Gigabeer ("Гигапиво"). Пиво получит бутылку, выполненную в стиле пикапа "Кибертрак".

Другие подробности о напитке пока не разглашаются.

Ранее Илон Маск пообещал сделать Cyberquad самым безопасным квадроциклом в мире. Он рассказал, понимает опасность этого вида транспорта, поэтому дал обещание, что производитель будет изготавливать их максимально безопасными для водителя и пассажиров в своем классе.

Фото: Twitter/HannahSchwaer

Видео: Youtube/the_wolfpack_berlin