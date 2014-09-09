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Ильдар Гилязов и Дмитрий Никулин наградили лучших работников культуры Выборгского района

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День работника культуры — профессиональный праздник работников культуры РФ. Отмечается ежегодно 25 марта.

Во Дворце культуры Выборга 26 марта состоялся праздничный концерт, посвященный районному Дню работника культуры. Поздравить с праздником работников культуры приехали глава районной администрации Ильдар Гилязов и глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин. Видео с мероприятия в своем Instagram опубликовал Ильдар Гилязов.

Дорогие работники культуры, нашего прекрасного Выборгского района, дорогие ветераны культурной отрасли, разрешите мне вас искренне, по-доброму поздравить с вашим профессиональным праздником. Ваши достижения – это достояние. Достояние, которым гордятся наши жители. 

Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района

Ильдар Гилязов и Дмитрий Никулин вручили лучшим работникам культуры почетные грамоты и благодарности. 

Видео: Instagram/ @igvbg

Теги: день работников культуры, дмитрий никулин, ильдар гилязов
Категории: Выборг, Лента новостей,

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